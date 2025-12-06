Búzios assegura manutenção no Campeonato Nacional de Clubes

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche garantiu a permanência no Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª Divisão, com as equipas feminina e masculina, na jornada disputada a 29 de Novembro, em Tomar, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, que ditou a promoção dos quatro melhores classificados e a descida dos quatro últimos.

No sector feminino, a Búzios apresentou-se com Leonor Martins, Sofia Pereira, Matilde Bibi, Catarina Carlota e Alícia Deep, alcançando a melhor classificação colectiva de sempre da colectividade nesta competição. A prestação ficou marcada por três recordes internos: Matilde Bibi nos 200 metros costas, Sofia Pereira nos 50 metros livres e a estafeta de 4x100 metros livres composta por Leonor Martins, Catarina Carlota, Matilde Bibi e Sofia Pereira.

As melhores prestações individuais couberam a Leonor Martins, que subiu ao pódio com dois terceiros lugares nos 400 e 800 metros livres. No somatório por equipas, a formação feminina terminou em 7.º lugar, ficando a apenas três posições da subida à 2.ª Divisão Nacional.

Entre os atletas masculinos, a manutenção foi alcançada com esforço redobrado. David Pacheco, Artur Saramago, Tomás Santos, Heliodoro Sombreireiro e Matias Pacheco asseguraram a manutenção. A melhor classificação individual pertenceu a David Pacheco, 4.º classificado nos 800 metros livres.

Na classificação final por equipas, os nadadores da Búzios classificaram-se em 27.º lugar, garantindo a continuidade da Búzios na 3.ª Divisão para a próxima época.