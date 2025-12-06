Patrícia Sampaio conquista sexto título nacional de Judo em Odivelas

A judoca Patrícia Sampaio sagrou-se campeã nacional de seniores em Judo na categoria -78kg, voltando a afirmar-se como uma das figuras maiores do judo português, numa competição realizada no Pavilhão Multiusos de Odivelas. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais somou assim o seu sexto título nacional, reforçando uma carreira marcada pela consistência, maturidade competitiva e resultados expressivos. Patrícia Sampaio voltou a demonstrar domínio absoluto na categoria, impondo-se de forma segura ao longo de toda a prova.

A judoca contou mais uma vez com o apoio técnico da sua equipa e do treinador Igor Sampaio, seu irmão, elementos que têm sido determinantes no seu percurso de afirmação nacional e internacional. Com este novo título, Patrícia Sampaio reforça o estatuto de referência da modalidade em Portugal, projectando confiança para os próximos desafios da época.