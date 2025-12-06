uma parceria com o Jornal Expresso
06/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 06-12-2025 18:00

Patrícia Sampaio conquista sexto título nacional de Judo em Odivelas

Patrícia Sampaio conquista sexto título nacional de Judo em Odivelas
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Judoca tomarense Patrícia Sampaio sagrou-se no domingo, 30 de Novembro, campeã nacional de seniores em -78 kg.

A judoca Patrícia Sampaio sagrou-se campeã nacional de seniores em Judo na categoria -78kg, voltando a afirmar-se como uma das figuras maiores do judo português, numa competição realizada no Pavilhão Multiusos de Odivelas. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais somou assim o seu sexto título nacional, reforçando uma carreira marcada pela consistência, maturidade competitiva e resultados expressivos. Patrícia Sampaio voltou a demonstrar domínio absoluto na categoria, impondo-se de forma segura ao longo de toda a prova.
A judoca contou mais uma vez com o apoio técnico da sua equipa e do treinador Igor Sampaio, seu irmão, elementos que têm sido determinantes no seu percurso de afirmação nacional e internacional. Com este novo título, Patrícia Sampaio reforça o estatuto de referência da modalidade em Portugal, projectando confiança para os próximos desafios da época.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar