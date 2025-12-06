Smart Talks junta 200 alunos em Vila Franca de Xira para discutir papel da nutrição na competição

O equilíbrio entre saúde, alimentação e desempenho desportivo é essencial para obter bons resultados no desporto, defenderam vários participantes de mais uma edição das Smart Talks promovidas pela Câmara de Vila Franca de Xira em ambiente escolar.

O auditório da Escola Secundária Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, foi palco, a 28 de Novembro, de mais uma sessão da iniciativa Smart Talks, integrada na candidatura a fundos comunitários do Portugal 2030. O encontro reuniu cerca de 200 alunos das escolas Alves Redol, Forte da Casa, Gago Coutinho e Professor Reynaldo dos Santos, que participaram activamente num debate marcado pela energia, participação e proximidade com os convidados. Onde se partilharam experiências pessoais e profissionais que despertaram grande interesse entre os jovens. Entre as dúvidas da plateia estiveram, por exemplo, os perigos do doping na saúde e performance dos desportistas. O tema da conversa, “Da nutrição à competição”, foi moderado por Daniela Azevedo e contou com um painel de oradores onde se incluiu Cátia Messias, ex-atleta de alta competição e treinadora, François Vie, embaixadora da juventude no concelho e ultramaratonista, Micaela Morgado, nutricionista especializada em atletas de elite e Sara Ferreira, atleta internacional de futsal. A iniciativa visou promover o sucesso escolar através de acções que aproximam os alunos de temas relevantes do seu quotidiano, incentivando estilos de vida saudáveis, pensamento crítico e motivação para o futuro.