uma parceria com o Jornal Expresso
06/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 06-12-2025 10:00

Smart Talks junta 200 alunos em Vila Franca de Xira para discutir papel da nutrição na competição

Smart Talks junta 200 alunos em Vila Franca de Xira para discutir papel da nutrição na competição
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O encontro reuniu cerca de 200 alunos das escolas Alves Redol, Forte da Casa, Gago Coutinho e Professor Reynaldo dos Santos.

O equilíbrio entre saúde, alimentação e desempenho desportivo é essencial para obter bons resultados no desporto, defenderam vários participantes de mais uma edição das Smart Talks promovidas pela Câmara de Vila Franca de Xira em ambiente escolar.
O auditório da Escola Secundária Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, foi palco, a 28 de Novembro, de mais uma sessão da iniciativa Smart Talks, integrada na candidatura a fundos comunitários do Portugal 2030. O encontro reuniu cerca de 200 alunos das escolas Alves Redol, Forte da Casa, Gago Coutinho e Professor Reynaldo dos Santos, que participaram activamente num debate marcado pela energia, participação e proximidade com os convidados. Onde se partilharam experiências pessoais e profissionais que despertaram grande interesse entre os jovens. Entre as dúvidas da plateia estiveram, por exemplo, os perigos do doping na saúde e performance dos desportistas. O tema da conversa, “Da nutrição à competição”, foi moderado por Daniela Azevedo e contou com um painel de oradores onde se incluiu Cátia Messias, ex-atleta de alta competição e treinadora, François Vie, embaixadora da juventude no concelho e ultramaratonista, Micaela Morgado, nutricionista especializada em atletas de elite e Sara Ferreira, atleta internacional de futsal. A iniciativa visou promover o sucesso escolar através de acções que aproximam os alunos de temas relevantes do seu quotidiano, incentivando estilos de vida saudáveis, pensamento crítico e motivação para o futuro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar