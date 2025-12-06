uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 06-12-2025 07:00

Thomar Honoris com muitos pódios na Taça de Portugal de Kempo

FOTO DR
A equipa de Tomar participou com 15 atletas, incluindo oito estreantes, alcançando um total de 11 medalhas nas diversas categorias em disputa.

A Academia de Artes do Combate integrada na Associação Thomar Honoris esteve em bom plano na Taça de Portugal de Kempo, realizada nas Caldas da Rainha. A equipa de Tomar participou com 15 atletas, incluindo oito estreantes, alcançando um total de 11 medalhas nas diversas categorias em disputa.

Gonçalo Graça triunfou nas categorias Semi Kempo (Masculino, 41-50 anos, -79 kg) e Light Kempo (Masculino, 41-50 anos, -79 kg); André Correia venceu em Full Kempo (Masculino, 19-40 anos, -80 kg); e Vasco Alcobia conquistou o primeiro lugar em Light Kempo (Masculino, 16-18 anos, -63 kg).

José Simões e Joel Westerman alcançaram o segundo lugar em Full Kempo (Masculino, 16-18 anos, -56 kg) e Full Kempo (Masculino, 19-40 anos, -76 kg), respectivamente. Houve ainda quatro atletas que conseguiram terceiros lugares; Duarte Pereira em Light Kempo (Masculino, 16-18 anos, -78 kg); Afonso Baião em Full Kempo (Masculino, 19-40 anos, -76 kg); Lourenço Figueiredo em Full Kempo (Masculino, 16-18 anos, -72 kg); e Inês Martins em Light Kempo (Feminino, 11-13 anos, -48 kg) e em Rumble Kids – Iniciação (Feminino, 11-13 anos, -48 kg).

A competição reuniu mais de 50 clubes e aproximadamente mil atletas, afirmando-se como uma das maiores competições nacionais da modalidade.

