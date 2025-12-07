uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 07-12-2025 21:00

Atletas da Póvoa de Santa Iria brilharam na Taça de Portugal de Kempo

Atletas da Póvoa de Santa Iria brilharam na Taça de Portugal de Kempo
Foto MLTF
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Comitiva da Michael Team Loyos Fighting foi composta por 18 atletas a competir na Expoeste nas Caldas da Rainha.

No fim de semana de 29 e 30 de Novembro, a equipa de Kempo da Michael Team Loyos Fighting Associação, da Póvoa de Santa Iria, marcou presença na Taça de Portugal, organizada pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo, com uma comitiva composta por 18 atletas.
A equipa conquistou um total de 29 medalhas, das quais 17 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. Um desempenho que, para os dirigentes, evidencia não apenas o talento individual de cada atleta, mas também o trabalho contínuo e a evolução da MTLF Associação no panorama nacional de Kempo.
A prova realizou-se na Expoeste, nas Caldas da Rainha, reunindo atletas de todo o país numa prova Open que acolheu participantes a partir dos 5 anos de idade. Divididos por escalões etários e por género, os competidores tiveram oportunidade de demonstrar técnica, disciplina e espírito desportivo num evento que apresentou intensidade, diversidade e espectáculo. Foram disputadas várias disciplinas, desde as formas tradicionais e criativas às provas de defesa pessoal e de combate, que incluem Light Kempo, Semi Kempo, Full Kempo, Submission (Classe A e B) e Knock Down.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar