Santarém Basket reforça liderança na 2ª Divisão feminina

A equipa sénior feminina do Santarém Basket Clube consolidou a sua liderança na série A do Campeonato Nacional da 2 Divisão ao vencer em Leiria o BC LIS por 52-51 em jogo muito disputado. A quatro jornadas do final da primeira fase, as escalabitanas estão bem colocadas para se apurarem para a fase seguinte, em que passam os três clubes.