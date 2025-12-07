Desporto | 07-12-2025 18:00
Santarém Basket reforça liderança na 2ª Divisão feminina
FOTO – Santarém Basket
A equipa sénior feminina do Santarém Basket Clube consolidou a sua liderança na série A do Campeonato Nacional da 2 Divisão ao vencer em Leiria o BC LIS por 52-51.
A equipa sénior feminina do Santarém Basket Clube consolidou a sua liderança na série A do Campeonato Nacional da 2 Divisão ao vencer em Leiria o BC LIS por 52-51 em jogo muito disputado. A quatro jornadas do final da primeira fase, as escalabitanas estão bem colocadas para se apurarem para a fase seguinte, em que passam os três clubes.
