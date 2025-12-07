uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 07-12-2025 17:25

Violência em jogo entre União de Tomar e Águias de Alpiarça leva a suspensão de jogador

foto ilustrativa - foto dr
Atleta do União de Tomar foi castigado com três meses de suspensão depois de agredir adeptos que estavam na bancada.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém atribuiu três meses de suspensão ao guarda-redes do União Futebol Comércio e Indústria de Tomar, João Maltez, na sequência de um episódio de violência durante um jogo de futebol que colocou a equipa nabantina frente a frente com o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça. A partida realizou-se no domingo, dia 30 de Novembro, e contou para a 11ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.
Segundo O MIRANTE apurou os desacatos envolveram o atleta e adeptos que estavam na bancada, sendo que dois deles seriam familiares de um jogador dos Águias de Alpiarça. O guarda-redes do União de Tomar saiu do campo e agrediu os adeptos, sendo que um deles terá mesmo sido encaminhado para o hospital. A situação ocorreu ainda antes de finalizada a primeira parte do encontro.
O guarda-redes João Maltez viu o cartão vermelho directo e o jogo esteve parado cerca de meia hora. A partida só foi reatada após a chegada de mais elementos da Guarda Nacional Republicana. O Conselho de Disciplina da associação atribuiu a pena de três meses de suspensão por considerar que o atleta praticou uma “conduta violenta”. Ao União de Tomar e aos Águias de Alpiarça também lhes foi atribuída uma multa.

