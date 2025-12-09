uma parceria com o Jornal Expresso
09/12/2025

Desporto | 09-12-2025 07:00

Alpiarça recebeu Torneio de Abertura de atletismo para escalões jovens

O torneio contou com presença de 104 atletas em representação de catorze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém.


A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o Torneio de Abertura com provas para os escalões de Sub 14 e Sub 16. Os mais novos disputaram um duatlo com 60 m e salto em comprimento e os mais velhos um triatlo com 60 m, comprimento e peso. Os vencedores foram: Sub 14 Fem. - Margarida Gaspar (AEA Cartaxo); Sub 14 Masc. - Rodrigo Lacão (CP Alcanena); Sub 16 Fem. - Lara Magalhães (AEA Cartaxo); Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo). O torneio contou com presença de 104 atletas em representação de catorze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém.

