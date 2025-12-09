Magui Corceiro vibra com vitória do namorado na Fórmula 1

A escalabitana Margarida (Magui) Corceiro vibrou com a vitória de Lando Norris no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O título foi conquistado no circuito de Abu Dhabi no domingo, 7 de Dezembro. A actriz natural de Santarém assistiu à corrida no paddock, na box da Mclaren com a família (mãe e pai) de Lando Norris, que conquistou o título pela primeira vez ao serviço de um McLaren.