Desporto | 09-12-2025 18:59
Magui Corceiro vibra com vitória do namorado na Fórmula 1
Margarida Corceiro festejou título de campeão do mundo de Lando Norris no circuito de Abu Dhabi.
A escalabitana Margarida (Magui) Corceiro vibrou com a vitória de Lando Norris no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O título foi conquistado no circuito de Abu Dhabi no domingo, 7 de Dezembro. A actriz natural de Santarém assistiu à corrida no paddock, na box da Mclaren com a família (mãe e pai) de Lando Norris, que conquistou o título pela primeira vez ao serviço de um McLaren.
