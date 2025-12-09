União Futebol Entroncamento encontra Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal

O sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, realizou-se na terça-feira, 2 de Dezembro, e apresentou alguns duelos notáveis. A União Futebol Entroncamento, após derrotar o Académico Futebol Clube, irá agora defrontar o Futebol Clube do Porto no Pavilhão Albano Mateus, no Entroncamento. A União Desportiva Vilafranquense após um duelo aguerrido com a União Desportiva e Cultural de Nafarros, vai-se encontrar com uma das equipas candidatas à promoção ao Campeonato Placard, a Associação Desportiva de Oeiras.

Já o Sporting Clube de Tomar, após uma vitória confortável frente ao Sporting Clube Torres, em Torres Vedras, por 6-3, vai agora defrontar o primeiro classificado do Campeonato Nacional de 2ª Divisão, Zona Norte, a Associação Juventude Viana, uma das equipas candidatas a promoção, e com um registo invicto no campeonato.