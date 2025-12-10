Fátima empata em casa do líder e Samora Correia soma mais uma derrota

O CD Fátima empatou a zero na casa do líder Vitória de Sernache, na 11ª jornada do Campeonato de Portugal de futebol, Série C, e ocupa o sétimo lugar da tabela com 14 pontos, entre catorze equipas.



Pior sorte teve o GD Samora Correia, que averbou mais uma derrota, desta vez em casa do Eléctrico de Ponte de Sôr por 2-1, e continua lanterna vermelha, com apenas 6 pontos e já a sete do primeiro lugar acima da linha de água. São despromovidos ao distrital os últimos quatro classificados. Os dois primeiros disputam o grupo de promoção.



Resultados da 11.ª jornada e classificação da Série C do Campeonato de Portugal de futebol: Lusitânia dos Açores – Marinhense, 0-0; União da Serra - Oliveira do Hospital, 1-1; Benfica e Castelo Branco – Peniche, 5-0; Eléctrico - Samora Correia, 2-1; Vitória Sernache – Fátima, 0-0; Marialvas – Mortágua, 0-1; Lajense - Naval 1893, 0-1.