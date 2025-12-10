Desporto | 10-12-2025 07:00
FC Alverca soma segundo triunfo consecutivo na receção ao Nacional
foto ilustrativa - foto dr
Um golo de Marezi, aos 88 minutos, garantiu o triunfo dos ribatejanos, que ocupam agora a 8ª posição na 1ª Liga.
O Alverca somou na noite de domingo, 7 de Dezembro, o segundo triunfo consecutivo na I Liga de futebol, ao vencer em casa por 1-0 o Nacional, que aumentou para cinco o número de jogos sem vitórias, na 13.ª jornada da prova.
Um golo de Marezi, aos 88 minutos, garantiu o triunfo dos ribatejanos, e ditou a segunda derrota consecutiva dos insulares, que não vencem para a I Liga desde 4 de Outubro. O Alverca subiu ao oitavo posto da tabela, com 17 pontos, enquanto o Nacional segue no 14.º, com 12.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1746
03-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1746
03-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1746
03-12-2025
Capa Vale Tejo
03-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar