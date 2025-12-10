FC Alverca soma segundo triunfo consecutivo na receção ao Nacional

O Alverca somou na noite de domingo, 7 de Dezembro, o segundo triunfo consecutivo na I Liga de futebol, ao vencer em casa por 1-0 o Nacional, que aumentou para cinco o número de jogos sem vitórias, na 13.ª jornada da prova.



Um golo de Marezi, aos 88 minutos, garantiu o triunfo dos ribatejanos, e ditou a segunda derrota consecutiva dos insulares, que não vencem para a I Liga desde 4 de Outubro. O Alverca subiu ao oitavo posto da tabela, com 17 pontos, enquanto o Nacional segue no 14.º, com 12.