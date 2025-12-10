União de Santarém empata na Covilhã na Liga 3

A equipa ribatejana está em décimo lugar na tabela entre doze equipas, somando 13 pontos.

A União de Santarém empatou no terreno do Sporting da Covilhã 1-1 em jogo da 12ª jornada da Liga 3 em futebol. O capitão Marco Grilo adiantou os escalabitanos no marcador aos 39 minutos, através da conversão de uma grande penalidade, mas os serranos empataram na segunda parte. A equipa ribatejana está em décimo lugar na tabela entre doze equipas, somando 13 pontos. O Belenenses lidera a classificação com 25 pontos.