Jovens nadadores de Coruche somam 11 pódios em Quarteira

Os nadadores da Búzios assinaram uma das melhores prestações da época no Torneio Zonal Sul, que decorreu entre 6 e 8 de Dezembro, em Quarteira, sob organização da Associação de Natação do Algarve.

A competição, de carácter nacional, reuniu os melhores nadadores juvenis da metade sul do país e apresentou um nível competitivo elevado.

Ao todo, 212 nadadores em representação de 49 clubes marcaram presença na piscina algarvia. Entre eles, três representaram a Búzios e a vila de Coruche, mas o número reduzido não impediu a associação de alcançar resultados de destaque, tornando-se uma das equipas mais medalhadas da prova.

Os atletas coruchenses somaram 11 pódios: três títulos de campeão zonal, quatro medalhas de prata e quatro de bronze. O desempenho foi reforçado por oito novos recordes pessoais, quatro dos quais também recordes do clube e, ainda, um recorde distrital.

David Pacheco destacou-se com o ouro nos 200 metros mariposa, a prata nos 400 livres e o bronze nos 400 estilos. O nadador estabeleceu três marcas pessoais (200 mariposa, 400 estilos e 100 mariposa) e fixou dois novos recordes do clube (200 mariposa e 400 estilos).

Sofia Pereira conquistou duas medalhas de prata nos 200 livres e dois bronzes nos 50 e 800 livres. Somou três recordes pessoais (100, 200 e 400 livres), um recorde distrital juvenil B da ANDS nos 200 metros livres e um recorde do clube na mesma distância.

Leonor Martins contribuiu igualmente para o sucesso da equipa, vencendo os 800 e 400 metros livres, alcançando a prata nos 200 livres e o bronze nos 400 estilos. Registou ainda dois recordes pessoais (400 estilos e 200 livres) e um recorde do clube nos 400 estilos.