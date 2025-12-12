uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 12-12-2025 11:57

Internacional Daniel Kenedy é o novo treinador da equipa sénior do Riachense

Internacional Daniel Kenedy é o novo treinador da equipa sénior do Riachense
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Daniel Kenedy é um dos nomes conhecidos do futebol português, tendo representado a selecção nacional e clubes como o Benfica e o Porto. O principal objectivo é tentar salvar o Riachense da despromoção.

O Clube Atlético Riachense apresentou na quinta-feira, 11 de Novembro, o novo treinador da equipa sénior, Daniel Kenedy, que contou com um percurso de sucesso a nível nacional e internacional, em clubes como o Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Paris Saint Germain (PSG), entre outros, e ainda presenças pela Selecção Nacional.
Daniel Kenedy chega a Riachos trazendo consigo a experiência acumulada ao longo de uma carreira de mais de uma década como treinador. Na região ribatejana já treinou clubes como o Sport Lisboa e Cartaxo e o Coruchense, mas foi ao serviço do Leixões que teve a sua maior experiência como técnico principal.
Daniel Kenedy terminou a carreira de jogador em 2012, passando, exclusivamente, a ser treinador. Estava sem clube desde 2023, altura em que deixou o Loures. Regressa ao activo para tentar continuar a manter o Riachense na primeira divisão distrital, salvando-o assim da despromoção à segunda divisão. A equipa do Riachense está neste momento no 15.º e penúltimo lugar, com quatro pontos em 11 jogos.
Na fotografia que ilustra este texto estão António Silva, presidente da Assembleia Geral do Clube Atlético Riachense, Daniel Kenedy, novo treinador da equipa senior, Paulo Pereira, presidente do Clube Atlético Riachense, e António Júlio Pereira Jorge, presidente da Junta de Freguesia de Riachos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar