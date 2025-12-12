Pares da NewStarDance competiram em Espanha

A escola de dança NewStarDance, de Santarém, participou no Campeonato Internacional Salou Open Championship, em Espanha, com três pares de Juventude Open.

A escola de dança NewStarDance, de Santarém, participou no Campeonato Internacional Salou Open Championship, em Espanha, com três pares de Juventude Open que competiram em dança Standard e Latinas.

Em Standard, Xavier Pereira & Leonor Madeira ficaram em 6º lugar e Eduardo Domingos & Inês Henriques em 20º. Em Latinas, Xavier Pereira & Leonor Madeira ficaram em 21º, Eduardo Domingos & Inês Henriques no 28º place e Dinis Ferreira & Luísa Tanora no 30º lugar.