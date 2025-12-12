uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 12-12-2025 12:00

Tiro com arco do Ateneu Cartaxense em bom plano no nacional de sala

FOTO - DR
Arqueiros do Ateneu Artístico Cartaxense conquistaram dois primeiros lugares e um terceiro numa jornada marcada por excelentes prestações



A quinta prova do Campeonato Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco realizou-se no dia 7 de Dezembro, em Peniche, numa organização da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Serrana. O Ateneu Artístico Cartaxense marcou presença e a equipa destacou-se com duas medalhas de ouro e uma de bronze, numa participação considerada muito positiva pelo clube.
Na equipa estava o dirigente e capitão de equipa, João Henriques, e cinco arqueiros formados pelos programas da Paulo Archery Academy. Em Cadetes Arco Recurvo Olímpico, Rodrigo Henriques venceu a prova, reforçando a liderança isolada no ranking nacional do escalão. Já em Seniores Arco Barebow, Elisabete Janeiro conquistou igualmente o ouro. Na competição de Seniores Homens em Arco Recurvo Olímpico, o arqueiro Henrique Cunha terminou em 20.º lugar. Em Arco Barebow Seniores Homens, João Rodrigues alcançou a 11.ª posição e Fernando Silva terminou em 16.º. A fechar a participação, a dupla Elisabete Janeiro/João Rodrigues garantiu o 3.º lugar em Equipas Mistas Seniores em Arco Barebow, arrecadando a medalha de bronze.

