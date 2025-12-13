Desporto | 13-12-2025 18:00
Judo da Casa Benfica de Santarém com diversos pódios
A Casa Benfica de Santarém competiu no II Open Tramagal de Judo e no Torneio de Natal Tramagal tendo obtido diversos pódios.
A Casa Benfica de Santarém competiu no II Open Tramagal de Judo e no Torneio de Natal Tramagal tendo obtido diversos pódios. Camila Solska no Open Tramagal e Francisco Sepúlveda, Francisco Almeida, Guilherme Casaca e Pedro Cordeiro conquistram primeiros lugares na prova de Natal. Nesta mesma competição, Djaad Saím foi 2º e Djudd Saím 3º. Os jovens atletas foram acompanhados pelos treinadores Mestre Jorge Barroca e Carlos Ricardo
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar