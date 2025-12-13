uma parceria com o Jornal Expresso
13/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 13-12-2025 10:00

Torneio de Abertura em Atletismo na nave de Alpiarça

atletismo corta mato
foto ilustrativa
A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o segundo Torneio de Abertura em Atletismo destinado aos escalões maiores do atletismo. Competiram cerca de sessenta atletas em representação de treze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém.

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o segundo Torneio de Abertura em Atletismo destinado aos escalões maiores do atletismo. Competiram cerca de sessenta atletas em representação de treze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém. Os vencedores foram: Peso Sub 18 Fem. - Clara Franco (Thomar Ath); Peso Fem. - Susete Morgado (CLAC); Altura Fem. - Francisca Silva (AS Estriga); 60 M Masc. - Eduardo Oliveira (Thomar Ath); Comprimento Masc. - Sebastião Manuel (AEA Cartaxo); Peso Sub 18 Masc. - Dany Ferraz (GA Fátima); Peso Sub 20 Masc. - Rafael Neves (A20KM Almeirim); Peso Masc. - António Carvalho (CB Abrantes); 60 M Fem - Inês Saldanha (Thomar Ath); 60 M Sub 18 masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo).
No dia 20 de Dezembro, a Nave Desportiva de Alpiarça é palco do Torneio de Preparação tendo em vista os distritais a realizar no início da Janeiro.

