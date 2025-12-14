uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 14-12-2025 10:00

Clubes de Salvaterra alertam para impacto da lei do álcool na sustentabilidade financeira

futebol
foto ilustrativa
Os quatro clubes do concelho de Salvaterra de Magos manifestaram preocupação com a forma como está a ser aplicada a Lei n.º 39/2009, alertando para dificuldades financeiras que colocam em causa a continuidade das equipas seniores e dos escalões de formação.

Os clubes de futebol do concelho de Salvaterra de Magos alertaram, em comunicado conjunto, que a actual aplicação da Lei n.º 39/2009 está a ter um impacto “muito significativo” na sustentabilidade das instituições desportivas.
Segundo os clubes, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos seus recintos retirou uma fonte de receita que representava historicamente entre 40% e 60% do total, comprometendo o pagamento de despesas consideradas essenciais, como arbitragem, seguros, transportes e manutenção das infraestruturas.
Os dirigentes do CD Salvaterrense, GD Forense, GD Marinhais e SC Glória do Ribatejo sublinham que a aplicação da lei se tornou mais rígida já com a pré-época em curso, numa fase em que os clubes tinham orçamentos definidos e compromissos assumidos com jogadores e equipas técnicas, agravando o impacto financeiro da medida.
No comunicado, os clubes referem ainda que a interpretação da lei não é uniforme no distrito, o que coloca as colectividades de Salvaterra de Magos em desvantagem face a outros clubes que competem nas mesmas provas.
Apesar das dificuldades, os clubes afirmam manter total disponibilidade para cumprir a legislação, apontando soluções como a criação de zonas devidamente delimitadas e sinalizadas, mas alertam que, nas actuais condições, não conseguem garantir a continuidade das equipas seniores sem colocar em risco a sobrevivência das instituições e dos escalões de formação.
Os clubes apelam também ao apoio da população, incentivando a assistência aos jogos, o pagamento de quotas e o envolvimento com o desporto local.

