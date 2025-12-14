Gala do Desporto do Cartaxo celebrou mérito desportivo e distinguiu pessoas e associações

A Câmara Municipal do Cartaxo distinguiu personalidades e instituições que se destacaram pelo desempenho no desporto local na época desportiva de 2024/2025. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), sublinhou que a gala representa “a celebração do esforço, da dedicação, do empenho e resiliência de atletas, treinadores, dirigentes, voluntários e familiares que, dia após dia, investem tempo, energia e paixão em prol de um desporto de qualidade no nosso município”.

Entre os premiados, Patrícia Silva, atleta do Sport Lisboa e Benfica, recebeu o Mérito Desportivo Ouro e o reconhecimento como Atleta Feminina do Ano. Duarte Fernandes, estudante/atleta do Politécnico de Santarém, foi distinguido como Atleta Masculino do Ano. A Figura Desportiva do Ano foi Gilberto Barrela, atleta do Sport Lisboa e Cartaxo, e a jovem Lara Magalhães, da Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo, foi distinguida com o prémio de Revelação do Ano. As treinadoras Edite Silva e Ana Guimarães, do Ateneu Artístico Cartaxense, receberam o título de Treinadoras do Ano, e Raquel Ramos, também do Ateneu Artístico Cartaxense, foi distinguida como Dirigente do Ano. A Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo foi reconhecida como Equipa do Ano e a Associação Trilho dos Cágados recebeu o título de Associação do Ano.

Além dos prémios foram entregues também Diplomas de Mérito Bronze e Prata, destinados a valorizar o esforço diário de jovens atletas, técnicos, equipas e associações que contribuem para o desenvolvimento do desporto no concelho. Estes diplomas simbolizam o reconhecimento público e o incentivo ao trabalho contínuo que marca mais uma época desportiva. A autarquia felicitou todos os envolvidos pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, destacando a persistência, a dedicação e a busca constante de resultados que elevam o concelho e inspiram as novas gerações à prática desportiva.