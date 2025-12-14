Município de Alenquer distingue três atletas com votos de louvor pelos feitos desportivos

O Município de Alenquer aprovou em reunião de câmara a atribuição de três votos de louvor a atletas do concelho que se distinguiram a nível nacional nas respectivas modalidades. Gonçalo Martinho, Maria Carvalho e Filipe Aguiar foram reconhecidos pelo contributo prestado ao prestígio desportivo do território.

A Sociedade Recreativa do Camarnal alcançou resultados de grande relevo no Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno, disputado na Madeira a 15 e 16 de novembro. No escalão Absoluto, Gonçalo Martinho, de 23 anos, sagrou-se campeão nacional, concluindo a derradeira etapa em primeiro lugar e somando 1446 pontos. O atleta superou Gonçalo Pereira, do Clube de Natação da Amadora, e José Vieira, do Clube Naval de São Vicente, garantindo o lugar mais alto do pódio.

No sector feminino, a jovem Maria Carvalho, nascida em 2008, conquistou o título nacional no escalão sub-19. Com 1283 pontos, a atleta da formação alenquerense superiorizou-se à colega de equipa Carolina Carvalho, que alcançou o segundo posto, e a Diana Nunes, do Clube de Natação da Amadora, terceira classificada.

Também no desporto motorizado Alenquer voltou a estar em destaque. A 23 de novembro, Filipe Aguiar sagrou-se Campeão Nacional Absoluto de Perícias 2025. Ao volante de um Peugeot 205 Proto, o piloto obteve nova vitória na Perícia Automóvel Guarda Logística, fechando o campeonato com 219 pontos e superando Henrique Borges (208 pontos) e António Borges (151 pontos).

Com estes resultados, o município sublinha o mérito e a dedicação dos atletas, que contribuíram para elevar o nome de Alenquer no panorama desportivo nacional.