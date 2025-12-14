Desporto | 14-12-2025 10:00
União de Santarém solidária com o Lar de Santo António
FOTO – Facebook União de Santarém
Futebolistas e técnicos da equipa sénior da União de Santarém visitaram instituição que acolhe crianças e jovens, tendo doado roupas e material escolar.
Um grupo de futebolistas e elementos da equipa técnica da União de Santarém visitou o Lar de Santo António da Cidade de Santarém, tendo doado alguns sacos com roupa e material escolar para as crianças e jovens que estão ao cuidado da instituição. Os atletas ofereceram ainda camisolas da campanha do Setembro Amarelo autografadas por todo o plantel, que disputa a Liga 3.
Nas suas redes sociais, o clube agradece a forma simpática e calorosa como a comitiva foi recebida pela direcção do Lar de Santo António, presidida por Susana Pita Soares, e pelas crianças e jovens que ali residem. A instituição agradeceu o “gesto solidário que muito significa para nós”, acrescentando que esse apoio mostra que o espirito de equipa também se constrói fora das quatro linhas com generosidade, responsabilidade e coração”.
O Lar de Santo António tem o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e a sua actividade está há mais de 150 anos ligada ao apoio à infância e juventude. Inicialmente só recebia raparigas, mas desde 2020 acolhe jovens de ambos os sexos, dos cinco aos 18 anos, a maioria proveniente de famílias problemáticas.
