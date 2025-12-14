uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 14-12-2025 10:00

União de Santarém solidária com o Lar de Santo António

União de Santarém solidária com o Lar de Santo António
FOTO – Facebook União de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Futebolistas e técnicos da equipa sénior da União de Santarém visitaram instituição que acolhe crianças e jovens, tendo doado roupas e material escolar.

Um grupo de futebolistas e elementos da equipa técnica da União de Santarém visitou o Lar de Santo António da Cidade de Santarém, tendo doado alguns sacos com roupa e material escolar para as crianças e jovens que estão ao cuidado da instituição. Os atletas ofereceram ainda camisolas da campanha do Setembro Amarelo autografadas por todo o plantel, que disputa a Liga 3.
Nas suas redes sociais, o clube agradece a forma simpática e calorosa como a comitiva foi recebida pela direcção do Lar de Santo António, presidida por Susana Pita Soares, e pelas crianças e jovens que ali residem. A instituição agradeceu o “gesto solidário que muito significa para nós”, acrescentando que esse apoio mostra que o espirito de equipa também se constrói fora das quatro linhas com generosidade, responsabilidade e coração”.
O Lar de Santo António tem o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e a sua actividade está há mais de 150 anos ligada ao apoio à infância e juventude. Inicialmente só recebia raparigas, mas desde 2020 acolhe jovens de ambos os sexos, dos cinco aos 18 anos, a maioria proveniente de famílias problemáticas.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar