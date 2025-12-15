uma parceria com o Jornal Expresso
15/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 15-12-2025 12:00

Clara Madureira e Duarte Mendes conquistam seis pódios no Torneio Zonal de Natação

Clara Madureira e Duarte Mendes conquistam seis pódios no Torneio Zonal de Natação
Foto Clube de Natação de Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Clube de Natação de Torres Novas apresentou quatro atletas, que encerraram o ciclo competitivo com resultados de bom nível.

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) estiveram em bom nível no Torneio Zonal – Sul de natação, realizado nas piscinas de Quarteira, no Algarve. Os maiores destaques da equipa foram para Clara Madureira e Duarte Mendes, que somaram seis subidas ao pódio. Clara Madureira conquistou medalhas de prata nas provas de 100 costas, 200 costas e 100 bruços. Duarte Mendes arrecadou uma prata e duas medalhas de bronze nas provas de 200 estilos, 100 bruços e 200 bruços.
Também em bom plano estiveram Leonor Lopes, que alcançou um lugar no Top 10 dos 100 livres, e Margarida Formigo, que garantiu o tempo de acesso aos Campeonatos Nacionais na mesma prova. A competição, destinada ao escalão de juvenis, contou com 212 nadadores em representação de 49 clubes e decorreu em simultâneo com o Torneio Zonal – Norte.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar