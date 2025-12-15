Clara Madureira e Duarte Mendes conquistam seis pódios no Torneio Zonal de Natação

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) estiveram em bom nível no Torneio Zonal – Sul de natação, realizado nas piscinas de Quarteira, no Algarve. Os maiores destaques da equipa foram para Clara Madureira e Duarte Mendes, que somaram seis subidas ao pódio. Clara Madureira conquistou medalhas de prata nas provas de 100 costas, 200 costas e 100 bruços. Duarte Mendes arrecadou uma prata e duas medalhas de bronze nas provas de 200 estilos, 100 bruços e 200 bruços.

Também em bom plano estiveram Leonor Lopes, que alcançou um lugar no Top 10 dos 100 livres, e Margarida Formigo, que garantiu o tempo de acesso aos Campeonatos Nacionais na mesma prova. A competição, destinada ao escalão de juvenis, contou com 212 nadadores em representação de 49 clubes e decorreu em simultâneo com o Torneio Zonal – Norte.