Grupo de dança infantil Os Gualdins junta quarenta crianças em Tomar

O grupo de dança infantil Os Gualdins nasceu em 2022 em Tomar e hoje é um sucesso, contando com a participação de cerca de quarenta crianças. Pertencente à associação Thomar Sellium, o grupo participa em diversos eventos a nível nacional, desde feiras medievais, até festas de Natal e mercados, entre outras iniciativas. Os Gualdins é um projecto que aposta principalmente na dança histórica e medieval, mas também aborda outro tipo de coreografias. Os ensaios decorrem semanalmente no ATL da Escola Básica Raul Lopes. O MIRANTE acompanhou um dos ensaios e conversou com as coordenadoras do projecto, Conceição Rodrigues e Rita Santos.

As coordenadoras explicam que o projecto surgiu inicialmente em Torres Novas, numa parceria com o Teatro Virgínia. Dinamizavam danças para a festa medieval de Torres Novas quando foram convidadas a fazer ensaios também em Tomar. Foram ao encontro da então vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, que ficou encantada com a ideia, ajudando a lançar o projecto. O primeiro evento em que Os Gualdins participaram em Tomar foi na Festa Templária. Conceição Rodrigues e Rita Santos dizem que o sucesso foi grande e a pedido dos pais, das crianças e até do município, o projecto continuou.

Com dezenas de crianças interessadas em participar no grupo, foi necessário encontrar um espaço para realizar ensaios. “Em boa hora nos foi cedido o ATL da Escola Raul Lopes, local onde ensaiamos semanalmente. Estamos neste espaço sem pagar e assim as crianças também não pagam, só têm uma inscrição anual”, explicam. O grupo Os Gualdins é hoje um subdepartamento do grupo de dança para adultos Sellium, também pertencente à associação Thomar Sellium. O objectivo é que as crianças quando chegam a uma idade mais avançada possam transitar para o grupo dos adultos, funcionando quase como uma escola.

Transmitir o conhecimento do passado às crianças

O grupo participa essencialmente em eventos medievais, mas também recebe convites para outras iniciativas a nível nacional. Conceição Rodrigues e Rita Santos afirmam que o mês de Dezembro já está preenchido, com diversas feiras e mercados de Natal. Os Gualdins já estiveram em Aljubarrota, Vila de Rei e Lisboa, sendo que a maior parte das actuações acontecem em Tomar. Para as coordenadoras, o mais importante no projecto é que as crianças se divirtam, mas também que possam desenvolver as posturas corporais, ganhar confiança e autoestima com as actuações. “Acho que é importante também transmitir o conhecimento do passado às crianças, elas saberem como é que começou a dança e terem mais conhecimentos sobre a história de Tomar”, sublinham.

Os ensaios decorrem todas as quintas-feiras na escola. O traje das crianças é composto por uma saia, blusa branca e sapato de carneira, uma roupa simples sem grandes adornos. Para o futuro, as coordenadoras querem continuar com o trabalho que têm feito, aumentar as inscrições e passar mais crianças para o grupo dos adultos. Conceição Rodrigues tem 57 anos e é gerente de um supermercado em Tomar. Rita Santos, 41 anos, trabalha como assistente administrativa. Ambas são de Tomar, conheceram-se numa associação da cidade e não mais se separaram, partilhando o gosto pela dança.