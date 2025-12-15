Desporto | 15-12-2025 18:00
Hugo Ribeiro vence competição mundial de natação em águas abertas
Foto Sociedade Filarmónica Gualdim Pais
Nadador da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, participou na prova mundial de águas abertas que decorreu no Dubai.
O nadador de águas abertas da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais (SFGP), Hugo Ribeiro, conquistou o título de campeão mundial no prestigiado Oceanman World Final Championship, realizado no Dubai. A prova, disputada nas águas do Golfo Pérsico, reuniu os melhores atletas internacionais do circuito, para o qual Hugo Ribeiro se qualificou após uma época marcada por desempenhos consistentes e de elevado nível.
Reconhecida pelas dificuldades técnicas e físicas, a etapa final no Dubai exigiu dos competidores não só velocidade, mas também uma estratégia rigorosa e forte capacidade de resistência. Representando a SFGP e Portugal, Hugo Ribeiro protagonizou uma performance taticamente irrepreensível, terminando em primeiro lugar no seu escalão e arrecadando o título mundial.
Em comunicado, a direcção da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais não escondeu o orgulho pela conquista. “A vitória de Hugo Ribeiro no Dubai é a maior conquista da nossa secção de natação e um marco histórico para toda a SFGP. Ele é a prova de que o talento e o trabalho duro, quando apoiados por uma estrutura sólida, podem levar-nos ao lugar mais alto do pódio mundial. Parabéns, Hugo, és um verdadeiro campeão!”, pode ler-se.
