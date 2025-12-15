Hugo Ribeiro vence competição mundial de natação em águas abertas

O nadador de águas abertas da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais (SFGP), Hugo Ribeiro, conquistou o título de campeão mundial no prestigiado Oceanman World Final Championship, realizado no Dubai. A prova, disputada nas águas do Golfo Pérsico, reuniu os melhores atletas internacionais do circuito, para o qual Hugo Ribeiro se qualificou após uma época marcada por desempenhos consistentes e de elevado nível.

Reconhecida pelas dificuldades técnicas e físicas, a etapa final no Dubai exigiu dos competidores não só velocidade, mas também uma estratégia rigorosa e forte capacidade de resistência. Representando a SFGP e Portugal, Hugo Ribeiro protagonizou uma performance taticamente irrepreensível, terminando em primeiro lugar no seu escalão e arrecadando o título mundial.

Em comunicado, a direcção da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais não escondeu o orgulho pela conquista. “A vitória de Hugo Ribeiro no Dubai é a maior conquista da nossa secção de natação e um marco histórico para toda a SFGP. Ele é a prova de que o talento e o trabalho duro, quando apoiados por uma estrutura sólida, podem levar-nos ao lugar mais alto do pódio mundial. Parabéns, Hugo, és um verdadeiro campeão!”, pode ler-se.