uma parceria com o Jornal Expresso
15/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 15-12-2025 18:00

Hugo Ribeiro vence competição mundial de natação em águas abertas

Hugo Ribeiro vence competição mundial de natação em águas abertas
Foto Sociedade Filarmónica Gualdim Pais
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nadador da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, participou na prova mundial de águas abertas que decorreu no Dubai.

O nadador de águas abertas da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais (SFGP), Hugo Ribeiro, conquistou o título de campeão mundial no prestigiado Oceanman World Final Championship, realizado no Dubai. A prova, disputada nas águas do Golfo Pérsico, reuniu os melhores atletas internacionais do circuito, para o qual Hugo Ribeiro se qualificou após uma época marcada por desempenhos consistentes e de elevado nível.
Reconhecida pelas dificuldades técnicas e físicas, a etapa final no Dubai exigiu dos competidores não só velocidade, mas também uma estratégia rigorosa e forte capacidade de resistência. Representando a SFGP e Portugal, Hugo Ribeiro protagonizou uma performance taticamente irrepreensível, terminando em primeiro lugar no seu escalão e arrecadando o título mundial.
Em comunicado, a direcção da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais não escondeu o orgulho pela conquista. “A vitória de Hugo Ribeiro no Dubai é a maior conquista da nossa secção de natação e um marco histórico para toda a SFGP. Ele é a prova de que o talento e o trabalho duro, quando apoiados por uma estrutura sólida, podem levar-nos ao lugar mais alto do pódio mundial. Parabéns, Hugo, és um verdadeiro campeão!”, pode ler-se.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar