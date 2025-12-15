Par de Azambuja alcança pódio em competição internacional de dança

O par de dançarinos Klaudya Jesus e Miguel Nabeto, dos Alunos de Apolo de Azambuja, alcançou o terceiro lugar do pódio na segunda competição internacional, em provas World DanceSport Federation (WDSF), Open Senior 2 Latin. A última competição da época deste par decorreu no primeiro fim-de-semana de Dezembro em Salou.



Durante a presente época 2025 Klaudya Jesus e Miguel Nabeto têm sido sempre finalistas em 4º classificado, mas com a obtenção do 3º lugar no WDSF Open Senior 2 Latin subiram para o top 25 do ranking mundial entre mais de 250 pares de todo o mundo.



Em Setembro atingiram o 15º lugar no campeonato do mundo de World Championship Senior 2 Latin. A nível nacional alcançaram três títulos de vice-campeões e dois títulos de campeões.