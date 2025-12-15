Vila Franca de Xira distingue o sucesso dos seus atletas

O talento dos atletas só floresce com o apoio das suas famílias, que desempenham um papel silencioso mas determinante e muitas vezes pouco valorizado, sendo importante reforçar mecanismos de apoio às famílias dos atletas. A ideia marcou o tom da XV Gala de Mérito Desportivo de Vila Franca de Xira, que teve lugar no Pavilhão Multiusos na noite de sábado, 6 de Dezembro. O evento, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, distinguiu 360 atletas de 18 clubes e 14 modalidades, celebrando conquistas regionais, nacionais e internacionais e reconhecendo o trabalho que sustenta o sucesso desportivo no concelho.

Leonor Carreira, tricampeã da Europa em ginástica acrobática pelo Sporting Clube de Portugal, venceu o prémio de atleta feminina do ano e foi a primeira a deixar um apelo ao município para que, além do apoio aos clubes, possa também apoiar os pais dos atletas. “Eu própria senti o esforço que os meus pais e muitos outros fazem todos os dias para apoiar os filhos a ter actividade desportiva. O desporto muda as pessoas pela positiva e as suas vidas e por isso merece o investimento”, apelou. Também Delvis Santos, atleta do atletismo do Sporting Clube de Portugal, eleito atleta masculino do ano, lembrou a importância da família no seu percurso e de como estas merecem maior ajuda.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, elogiou os atletas começando precisamente pelo papel das famílias no sucesso desportivo de centenas de jovens do concelho. “Esta é a noite em que a câmara municipal enaltece e transmite o orgulho imenso que tem nestes mais de 300 atletas do concelho que nos levam com vitórias aos campeonatos regionais, às provas nacionais e às provas internacionais. Sabemos que se estão aqui hoje é porque fizeram uma época desportiva cheia de sucesso, mas também cheia de trabalho, cheia de determinação e é isso que nos orgulha a todos”, elogiou.

Este ano, recorde-se, só em apoios directos às associações do concelho, incluindo as desportivas, o município investiu mais de 870 mil euros.

Luís Valença recebeu prémio carreira

Um dos momentos mais marcantes da gala foi a homenagem a Luís Valença, figura de referência da arte equestre portuguesa. Ao receber o Prémio Carreira, fez um discurso onde recordou a origem e expansão do Centro Equestre da Lezíria Grande e reafirmou o papel central do cavalo na cultura, tradição e identidade portuguesas. “Neste momento em que estou aqui a falar, temos os nossos cavalos a exibir-se na Suíça, integrados numa tournée que fazemos há trinta anos. Todos os anos percorremos entre 30 a 35 cidades da Europa”, lembrou, antes de referir que foram os cavalos os verdadeiros homenageados da noite.

A gala distinguiu também pela terceira vez Rui Câncio, treinador de canoagem do Alhandra Sporting Club, como treinador do ano. “Quando amamos aquilo que fazemos, quando acreditamos nos nossos sonhos, não há limites. O céu é o limite”, lembrou. A equipa sénior do Futebol Clube de Alverca recebeu a distinção de equipa do ano e Diogo Carrera, do futsal do Sport Lisboa e Benfica, foi distinguido com o prémio revelação.

Além destes prémios foram também entregues os galardões Baptista Pereira, Carlos Lopes e Pedro Alves, aos atletas que conquistaram vitórias nos campeonatos regionais, nacionais e internacionais.