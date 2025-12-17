Desporto | 17-12-2025 13:05
Nuno Martinha é o novo presidente do Amiense
Nelson Martins passou o testemunho a Nuno Martinha como presidente do Amiense. FOTO – Facebook Amiense
Nuno Martinha é o novo presidente da direcção do Clube Desportivo Amiense, na sequência da renúncia de Nelson Martins ao cargo motivada pela sua recente tomada de posse como presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo.
Nuno Martinha é o novo presidente da direcção do Clube Desportivo Amiense, na sequência da renúncia de Nelson Martins ao cargo motivada pela sua recente tomada de posse como presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo. A anterior direcção cessou funções em bloco, abrindo caminho à constituição de uma nova estrutura directiva. Nuno Martinha, ex-futebolista do Amiense e empresário em Amiais de Baixo, assume agora a liderança do popular clube do norte do concelho de Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar