Desporto | 17-12-2025 13:05

Nuno Martinha é o novo presidente do Amiense

Nelson Martins passou o testemunho a Nuno Martinha como presidente do Amiense. FOTO – Facebook Amiense
Nelson Martins passou o testemunho a Nuno Martinha como presidente do Amiense. FOTO – Facebook Amiense
Nuno Martinha é o novo presidente da direcção do Clube Desportivo Amiense, na sequência da renúncia de Nelson Martins ao cargo motivada pela sua recente tomada de posse como presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo. A anterior direcção cessou funções em bloco, abrindo caminho à constituição de uma nova estrutura directiva. Nuno Martinha, ex-futebolista do Amiense e empresário em Amiais de Baixo, assume agora a liderança do popular clube do norte do concelho de Santarém.
