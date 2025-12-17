Desporto | 17-12-2025 12:00
Voto de louvor atribuído ao par de dança João Mota e Mariana Castro
João Mota e Mariana Castro sagraram-se campeões regionais de dança de salão. Foto: CM Alenquer
Par do concelho de Alenquer que competiu pela equipa Sociedade Filarmónica Alunos Apolo sagrou-se campeão regional de dança de salão.
A Câmara Municipal de Alenquer deliberou em reunião do executivo municipal atribuir um voto de louvor aos dançarinos João Mota e Mariana Castro.
O jovem par do concelho de Alenquer que competiu pela equipa Sociedade Filarmónica Alunos Apolo sagrou-se campeão regional de dança de salão numa competição disputada no Pavilhão Desportivo do Oriente, em Moscavide, organizada pela Associação de Lisboa de Dança Desportiva.
Na categoria de Juventude Open LT, João Mota e Mariana Castro, que actuam juntos desde 2019, levaram a melhor sobre a dupla Tomás Baptista / Mariana Nunes, a competir pela XiraDance Academy.
