Desporto | 19-12-2025 15:39

Sardoal de luto pela morte de jovem atleta

Jogadora de futebol de “Os Lagartos” de Sardoal faleceu na noite de 18 de Dezembro com 18 anos.

O futebol distrital está a viver um momento de profunda tristeza após o falecimento de Leonor Dias, atleta do GDR “Os Lagartos” de Sardoal, que faleceu na noite de 18 de dezembro aos 18 anos de idade. A jovem começou o seu percurso no futebol muito cedo, desde os escalões de benjamins, destacando-se pela sua dedicação e entusiasmo. Ao longo de seis épocas, vestiu a camisola do clube com orgulho, deixando uma marca significativa no futebol feminino local.
A atleta integrou ainda as selecções distritais, representando o distrito de Santarém nos escalões de Futebol 7 Sub-14, Futebol 9 Sub-15 e Futebol 9 Sub-16 Feminino e disputou a Liga de Prata do Torneio Interassociações de Futebol 9 Sub-16 Feminino na época 2021-22.
Em comunicado publicado nas redes sociais, o GDR “Os Lagartos” prestou homenagem à jovem, lembrando-a como “uma atleta que sempre representou o clube com dedicação, alegria e espírito desportivo deixando uma marca indelével em todos os que com ela conviveram, dentro e fora do campo.”. A Associação de Futebol de Santarém também veio publicamente manifestar o seu pesar, unindo-se ao clube e à família da jovem nesta fase de luto e recordando-a como um exemplo de paixão e dedicação ao futebol distrital.

