uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 20-12-2025 18:00

Rafaela Mendes brilha nos nacionais de natação com três títulos em juniores

Rafaela Mendes brilha nos nacionais de natação com três títulos em juniores
Foto CNTN
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Para além das medalhas, a nadadora do Clube de Natação de Torres Novas bateu seis recordes distritais absolutos.

A nadadora Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, esteve em grande destaque nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, que decorreram em Leiria. Rafaela Mendes conquistou três títulos de campeã nacional e três de vice-campeã no escalão de juniores, afirmando-se como uma das principais figuras da competição. A prova contou com a presença de 448 atletas de 75 clubes provenientes de todo o país.
Rafaela Mendes participou em seis provas, apurando-se para todas as finais. Sagrou-se campeã nacional nas provas de 50 e 100 metros costas e 50 metros mariposa, conquistando ainda o título de vice-campeã nacional nos 100 e 200 metros estilos e nos 200 metros costas. Para além das medalhas, a nadadora bateu seis recordes distritais absolutos, coroando a sua prestação com um momento particularmente marcante nos 100 metros costas, onde alcançou um tempo que a coloca como a 4.ª melhor portuguesa de sempre a nível absoluto nesta prova.
Também em bom plano esteve Paulo Vakulyuk, que participou em duas provas, alcançando o 7.º lugar na final dos 50 metros livres, confirmando a boa forma evidenciada recentemente nos Nacionais de Clubes e nos Nacionais de Seniores. O ranking colectivo, elaborado com base nas medalhas conquistadas, o CNTN terminou a competição como o 6.º melhor clube nacional no escalão de juniores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar