Rafaela Mendes brilha nos nacionais de natação com três títulos em juniores

A nadadora Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, esteve em grande destaque nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, que decorreram em Leiria. Rafaela Mendes conquistou três títulos de campeã nacional e três de vice-campeã no escalão de juniores, afirmando-se como uma das principais figuras da competição. A prova contou com a presença de 448 atletas de 75 clubes provenientes de todo o país.

Rafaela Mendes participou em seis provas, apurando-se para todas as finais. Sagrou-se campeã nacional nas provas de 50 e 100 metros costas e 50 metros mariposa, conquistando ainda o título de vice-campeã nacional nos 100 e 200 metros estilos e nos 200 metros costas. Para além das medalhas, a nadadora bateu seis recordes distritais absolutos, coroando a sua prestação com um momento particularmente marcante nos 100 metros costas, onde alcançou um tempo que a coloca como a 4.ª melhor portuguesa de sempre a nível absoluto nesta prova.

Também em bom plano esteve Paulo Vakulyuk, que participou em duas provas, alcançando o 7.º lugar na final dos 50 metros livres, confirmando a boa forma evidenciada recentemente nos Nacionais de Clubes e nos Nacionais de Seniores. O ranking colectivo, elaborado com base nas medalhas conquistadas, o CNTN terminou a competição como o 6.º melhor clube nacional no escalão de juniores.