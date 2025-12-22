Escola de Karaté da Póvoa de Santa Iria com duas vitórias na Taça de Portugal

A Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), sediada na Póvoa de Santa Iria, esteve em bom plano na Taça de Portugal de Karaté 2025, conquistando três lugares de pódio. Beatriz Meleiro venceu em Kumite Sub-21 Feminino (-50 kg) e André Valongo triunfou em Kumite Juniores Masculino (-61 kg), revalidando o título da época anterior. Áurea Vasco foi terceira em Kumite Cadetes Feminino (-54 kg).

A competição decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal da Penha, em Faro, organizada pela Federação Nacional de Karaté. Em prova estiveram 540 atletas, em representação de 94 clubes provenientes de 42 associações nacionais, sendo considerada a prova rainha do karaté nacional. O EKSPD participou com uma comitiva composta por nove atletas, três treinadores e um árbitro, competindo nos escalões de cadetes, juniores e seniores.

FOTOS - EKSPD