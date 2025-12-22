uma parceria com o Jornal Expresso
22/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 22-12-2025

Tejo d’Honra continua em grande no tiro com arco

Clube da Golegã continua a somar pontos importantes para a classificação geral

O Tejo d’Honra voltou a destacar-se numa etapa do Campeonato Nacional de Sala 2025 em tiro com arco, desta vez em Caldas da Rainha, no domingo 21 de Dezembro. A equipa do clube da Golegã continua a somar pontos importantes para a classificação geral.

Em juvenis Barebow, Vicente Francisco manteve o estatuto de praticamente intocável, voltando a impor-se aos adversários e arrecadando mais um 1.º lugar. O seu colega de equipa, André Vale, fechou a participação em 4.º, consolidando também ele um resultado positivo.

Nos veteranos, João Santos garantiu a medalha de prata, com Domingos Repas em 5.º e Manuel Silva em 8.º lugar. Nas senhoras, Paula Dias obteve a medalha de prata. Estes resultados permitiram ao trio João, Domingos e Manuel assegurar o 1.º lugar colectivo em veteranos, confirmando a consistência da formação.

Na vertente de equipas mistas, o Tejo d’Honra voltou a subir ao topo, com João e Paula a conquistarem o 1.º lugar.

