Tomar acolheu Campeonato Nacional de Clubes e recebeu quase 900 nadadores

A cidade de Tomar recebeu o Campeonato Nacional de Clubes da 2ª e 3ª Divisão, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Natação, em parceria com a Associação de Natação do Distrito de Santarém e com o município de Tomar, reunindo perto de 900 atletas de todo o país. As provas decorreram no Complexo Desportivo de Tomar e contaram com a presença do presidente da câmara municipal, Tiago Carrão, que sublinhou a aposta do município na dinamização do desporto, na valorização das infraestruturas municipais e na capacidade da cidade para acolher competições de dimensão nacional.

No total, participaram 889 nadadores, integrados em 112 equipas — 56 femininas e 56 masculinas — que representaram 47 clubes da 3.ª Divisão e 35 clubes da 2.ª Divisão, oriundos de várias associações territoriais. À competição juntaram-se ainda equipas técnicas, dirigentes, árbitros, familiares e público, contribuindo para uma forte afluência à cidade. A realização do campeonato teve um impacto económico e social significativo em Tomar, reflectindo-se no aumento da procura pela restauração, alojamento e comércio local, num fim de semana marcado por elevada dinâmica urbana.

Destaque ainda para a participação da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, cuja secção de natação tem vindo a assumir um papel relevante na formação de jovens atletas do concelho, afirmando-se como uma presença regular nas grandes competições nacionais da modalidade.