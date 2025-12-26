Fazendense começa 2026 em primeiro no campeonato distrital

A Associação Desportiva Fazendense, com uma vitória em casa por 4-0 sobre o Grupo Desportivo Pontével, terminou o ano de 2025 em primeiro lugar com 33 pontos na tabela classificativa. Os segundos classificados, a Associação Desportiva de Mação, terminou o ano com um massacre por 7-0 frente ao Tramagal Sport União. A Associação Recreativa do Porto Alto venceu o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça por 2-0. O Grupo Desportivo “O Coruchense” empatou por 1-1 com o Clube Desportivo Amiense, assim como o Clube Atlético Riachense também empatou por 1-1 com o Entroncamento Atlético Clube. O Clube Atlético Ouriense venceu a União Futebol Comércio e Indústria de Tomar por 2-1 e o Atlético Clube Alcanenense venceu o Sport Abrantes e Benfica por 2-1.

O Estrela Futebol Clube Ouriquense venceu o Grupo Desportivo Samora Correia B por 4-0 e terminou o ano de 2025 na liderança da Série A do Campeonato Distrital de 2ª Divisão. O Clube Desportivo Salvaterrense venceu o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo por 2-0. O Grupo Desportivo de Marinhais venceu o Grupo Desportivo Forense por 3-1. O Grupo Desportivo de Benavente venceu o Grupo Desportivo do Rebocho por 2-1 e no último jogo da jornada, o Sport Clube Rio Maior derrotou o Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo por 3-0.

A Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama terminou o ano de 2025 com uma vitória confortável por 2-1, frente ao Vitória Futebol Clube Mindense na 9ª Jornada da Série B do Campeonato Distrital de 2ª Divisão de Santarém. Os segundos classificados, a Casa do Povo do Pego venceu em casa por 3-2 frente ao Atlético Clube de Pernes. A União Desportiva Atalaiense empatou por 1-1 com o Centro Cultura e Desporto de Caxarias, assim como o Atlético Clube Recreativo Espinheirense também empatou por 1-1 com a Liga Regional de Melhoramentos de Ortiga. O Sport Clube Ferreira do Zêzere venceu o Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede por 2-0 em casa e no último jogo de 2025, o Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” recebeu o Sport Abrantes e Benfica B e empataram a zeros.