uma parceria com o Jornal Expresso
26/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 26-12-2025 13:04

Fazendense começa 2026 em primeiro no campeonato distrital

Fazendense começa 2026 em primeiro no campeonato distrital
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação Desportiva Fazendense termina o ano de 2025 com uma vitória em casa e garante o primeiro lugar na tabela classificativa.

A Associação Desportiva Fazendense, com uma vitória em casa por 4-0 sobre o Grupo Desportivo Pontével, terminou o ano de 2025 em primeiro lugar com 33 pontos na tabela classificativa. Os segundos classificados, a Associação Desportiva de Mação, terminou o ano com um massacre por 7-0 frente ao Tramagal Sport União. A Associação Recreativa do Porto Alto venceu o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça por 2-0. O Grupo Desportivo “O Coruchense” empatou por 1-1 com o Clube Desportivo Amiense, assim como o Clube Atlético Riachense também empatou por 1-1 com o Entroncamento Atlético Clube. O Clube Atlético Ouriense venceu a União Futebol Comércio e Indústria de Tomar por 2-1 e o Atlético Clube Alcanenense venceu o Sport Abrantes e Benfica por 2-1.
O Estrela Futebol Clube Ouriquense venceu o Grupo Desportivo Samora Correia B por 4-0 e terminou o ano de 2025 na liderança da Série A do Campeonato Distrital de 2ª Divisão. O Clube Desportivo Salvaterrense venceu o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo por 2-0. O Grupo Desportivo de Marinhais venceu o Grupo Desportivo Forense por 3-1. O Grupo Desportivo de Benavente venceu o Grupo Desportivo do Rebocho por 2-1 e no último jogo da jornada, o Sport Clube Rio Maior derrotou o Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo por 3-0.
A Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama terminou o ano de 2025 com uma vitória confortável por 2-1, frente ao Vitória Futebol Clube Mindense na 9ª Jornada da Série B do Campeonato Distrital de 2ª Divisão de Santarém. Os segundos classificados, a Casa do Povo do Pego venceu em casa por 3-2 frente ao Atlético Clube de Pernes. A União Desportiva Atalaiense empatou por 1-1 com o Centro Cultura e Desporto de Caxarias, assim como o Atlético Clube Recreativo Espinheirense também empatou por 1-1 com a Liga Regional de Melhoramentos de Ortiga. O Sport Clube Ferreira do Zêzere venceu o Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede por 2-0 em casa e no último jogo de 2025, o Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” recebeu o Sport Abrantes e Benfica B e empataram a zeros.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar