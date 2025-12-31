Desporto | 31-12-2025 15:00
Santa Cita recebe Trilhos Nocturnos dos Templários
Iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita
A 12ª edição dos Trilhos Nocturnos dos Templários vai decorrer em Santa Cita, concelho de Tomar, no sábado, 3 de Janeiro. A iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita.
A prova é composta por três distâncias: o trail curto de 20 km, o mini trail de 14 km e a caminhada de 10 km. Haverá ainda animação ao longo da tarde e noite com música, dança, recriações históricas e fogo de artifício.
