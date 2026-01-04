João Nuno Baptista sobe ao pódio na São Silvestre de Lisboa

Atleta do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o terceiro lugar na 18.ª edição da São Silvestre de Lisboa.

O triatleta João Nuno Baptista, do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou o terceiro lugar na 18.ª edição da São Silvestre de Lisboa, uma das provas mais emblemáticas do calendário nacional de atletismo. Na vertente feminina, Maria Tomé, também atleta do Clube de Natação de Torres Novas, terminou a prova em 4.º lugar.

Os vencedores da corrida foram dois atletas do Sport Lisboa e Benfica, Issac Nader, campeão do mundo dos 1.500 metros, e Salomé Afonso, que revalidaram o título alcançado na edição anterior. A prova obteve um recorde de inscrições, com 15.000 participantes e um máximo histórico de participação feminina de 39%.