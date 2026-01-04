Desporto | 04-01-2026 15:00
Obras no Campo de Futebol da Ribeira de Santarém por ajuste directo
foto ilustrativa
O valor previsto para o contrato em causa é de um milhão e 107 mil euros.
A Câmara de Santarém decidiu contratar a empreitada de reformulação urbanística do Campo de Futebol da Ribeira de Santarém, edifícios de apoio e zonas circundantes através do procedimento de ajuste directo, já que o concurso público lançado no último Verão não teve propostas consideradas válidas. O valor previsto para o contrato em causa é de um milhão e 107 mil euros.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar