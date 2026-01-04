Obras no Campo de Futebol da Ribeira de Santarém por ajuste directo

O valor previsto para o contrato em causa é de um milhão e 107 mil euros.

A Câmara de Santarém decidiu contratar a empreitada de reformulação urbanística do Campo de Futebol da Ribeira de Santarém, edifícios de apoio e zonas circundantes através do procedimento de ajuste directo, já que o concurso público lançado no último Verão não teve propostas consideradas válidas. O valor previsto para o contrato em causa é de um milhão e 107 mil euros.