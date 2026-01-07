uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 07-01-2026 10:00

Sporting de Tomar começa 2026 com o pé direito no nacional de hóquei

FOTO DR
O Sporting Clube de Tomar venceu a União Desportiva Oliveirense por 6-4 em Oliveira de Azeméis.

O Sporting Clube de Tomar começou o novo ano com uma vitória em Oliveira de Azeméis por 6-4 no campeonato nacional da 1ª divisão em hóquei em patins. A formação nabantina fez um excelente jogo num pavilhão habitualmente muito difícil. Ivo Silva, João Pedro Inácio, Rémi Hernan (2) e Filipe Almeida (2) fizeram os golos da equipa tomarense. O Sporting Clube de Tomar ocupa a 6ª posição do Campeonato Placard após a 11ª jornada e prepara-se agora para defrontar a Associação Juventude Viana, em Viana do Castelo, para a próxima fase eliminatória da Taça de Portugal.

União Entroncamento começa ano com derrota

A União Futebol Entroncamento começou 2026 com o pé esquerdo, na 2ª divisão nacional. A equipa treinada por Nuno Nobre deslocou-se até à capital onde defrontou o Sporting B e perdeu por 5-1, permanecendo na última posição do campeonato. Mário Azevedo fez o golo da formação do Entroncamento.
Também no campeonato nacional de 2ª Divisão, o Sport Alenquer e Benfica empatou 5-5 com a Associação de Educação Física e Desportiva, em Torres Vedras. Francisco Contins (2) e Mário Rodrigues (3) fizeram os golos da formação de Alenquer.

Juventude Ouriense vence pela primeira vez

A Juventude Ouriense, treinada por Paulo Rodrigues, recebeu no domingo, 4 de janeiro, o Sport Clube Leiria e Marrazes e venceu por 3-2, somando a primeira vitória para a formação de Ourém na 3ª divisão nacional de hóquei em patins. O treinador afirma que esta vitória é de extrema importância para a moral da equipa. Pedro Brazete, Carlos Clemente e João Alves fizeram os golos da equipa de Ourém.

