08/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 08-01-2026 21:00

Casa do Povo da Ereira organiza IV Trail Terras da Hera

atletismo corta mato
foto ilustrativa
A prova conta com percursos de 21, 12 e 10 quilómetros, estando as inscrições já abertas.

A Casa do Povo da Ereira, em parceria com a Equipa Trail Terras da Hera, vai organizar a IV edição do Trail Terras da Hera no dia 15 de Março. À semelhança de anos anteriores, a iniciativa pretende promover o desporto e o convívio, com provas adaptadas a diferentes níveis de preparação física.

As inscrições já se encontram abertas online e decorrem até ao dia 8 de Março. Até 28 de Fevereiro, os preços são de 13 euros para o Trail Longo, 12 euros para o Trail Curto e oito euros para a caminhada, enquanto que entre 1 e 8 de Março, os valores sobem para 15 euros nos dois trails e 10 euros na caminhada. . O programa inclui ainda um almoço opcional pelas 12h30 e tem o custo de 10 euros, estando também disponível a aquisição de uma camisola por cinco euros.

