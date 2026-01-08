Desporto | 08-01-2026 12:00
Inscrições abertas para a Caminhada na Freguesia de Almoster
Estão abertas as inscrições para a Caminhada na Freguesia de Almoster, agendada para sábado, 10 de Janeiro, pelas 09h30.
Estão abertas as inscrições para a Caminhada na Freguesia de Almoster, agendada para sábado, 10 de Janeiro, pelas 09h30, com concentração junto ao Convento de Almoster. Para participar basta inscrever-se, gratuitamente, até dia 08 de janeiro, através do link: https://www.dareyouspot.com/SportEvents/Details/76208A259FA4B44565CD55C706C0E3F7.
