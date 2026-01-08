Jogo da União de Santarém com entradas gratuitas

A União de Santarém venceu no domingo o 1º de Dezembro por 1-0 e manteve acesa a esperança de ficar entre os quatro primeiros da Série B na 1ª fase da Liga 3 em futebol, que dá direito a disputar a fase de promoção à II Liga. À 15ª jornada, os escalabitanos estão em quinto lugar com 20 pontos, tantos como o Atlético CP, quarto classificado, que na próxima jornada se desloca a Santarém.

Por se tratar de um desafio crucial para as aspirações da União de Santarém, o clube vai abrir as portas do Campo Chã das Padeiras a sócios e adeptos, para um jogo marcado para as 20h00 de domingo, 11 de Janeiro, em que o apoio à equipa é fundamental. “Num momento importante da época, apelo à mobilização de toda a Família Unionista. A equipa tem demonstrado enorme compromisso e merece sentir nas bancadas a força de quem acredita e apoia”, apela o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, referindo que as entradas serão gratuitas para todos os sócios e adeptos, “num claro convite a encher o Campo Chã das Padeiras e criar um ambiente forte e positivo”.