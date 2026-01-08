uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Desporto | 08-01-2026 07:00

Ricardo Cardoso re-eleito presidente do Sporting de Tomar

Ricardo Cardoso é o presidente da direcção do Sporting Clube de Tomar, tendo sido eleito para os próximos dois anos.

Ricardo Cardoso foi re-eleito como novo presidente da direcção do Sporting Clube de Tomar. O acto eleitoral definiu o novo elenco directivo da histórica coletividade, que passa a contar com Francisco Madureira Salgueiro como vice-presidente, Sérgio Brás Louro como tesoureiro e Marco António Durão como secretário. A direcção integra ainda como vogais Joaquim Fernandes de Sousa, Pedro Miguel Tavares, Miguel Coelho Rodrigues, Ricardo Fernandes Rodrigues e Manuel Coelho Vitorino, contando com três suplentes.
A mesa da assembleia geral será presidida por Anabela Gaspar de Freitas, tendo como vice-presidente Rui Ferreira da Graça e como secretário Guilherme Madeira Silva. Já o conselho fiscal passa a ser liderado por Carlos Conde Tomaz, com Miguel Vilela Cristóvão como secretário e Paulo Gomes Bragança como relator.
A eleição dos novos corpos sociais marca o início de um novo ciclo no Sporting de Tomar, com a direcção agora eleita a assumir a responsabilidade de conduzir os destinos do clube nos próximos dois anos, num período que se perspectiva exigente para a consolidação do projecto desportivo e associativo da instituição.

