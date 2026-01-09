uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 09-01-2026 15:00

Alhandra recebe partida nocturna do trail “Linha de Torres 100”

Foto DR
O concelho de Vila Franca de Xira integra novamente o percurso da prova certificada “Linha de Torres 100”, que contará com cerca de 600 atletas. A prova está marcada para dias 30 e 31 de Janeiro.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira associa-se novamente a um dos maiores eventos nacionais de trail running, a “Linha de Torres 100”, prova certificada pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), que se realiza nos dias 30 e 31 de Janeiro.
O evento integra os Circuitos Nacionais de Trail Ultra Endurance (LT100 – K100), Trail Ultra (LT100 – K50), Trail (LT100 – K30) e Trail Sprint (LT100 – K20), incluindo ainda uma corrida plana (LT100 – K10), duas caminhadas (LT100 – C20 e LT100 – C10) e provas destinadas aos mais jovens, designadas por Trail Kids (LT100 – TK).
As partidas realizam-se em diferentes locais, de acordo com a prova, tendo todas como ponto de chegada a Expotorres, em Torres Vedras.
O município de Vila Franca de Xira acolhe, no dia 30 de janeiro, pelas 22h00, a partida dos circuitos LT100-K100/2, LT100-K100/4 e LT100 a solo a terem lugar no Monumento a Hércules e aos Defensores das Linhas de Torres, em Alhandra.
O evento contará com cerca de 600 atletas, incluindo alguns dos melhores praticantes nacionais da modalidade.
Os melhores resultados asseguram o acesso à Taça Nacional de Trail ATRP 2025/2026 e a qualificação para a final do Campeonato Nacional de Trail ATRP 2026.
Os participantes terão a oportunidade de percorrer o histórico sistema defensivo das Linhas de Torres Vedras, composto por 152 fortificações, num percurso de grande valor paisagístico e ambiental.
As verbas angariadas revertem a favor da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger.
A organização está a cargo da Associação Desportiva Trilhos do Costume, e conta com o apoio institucional das Câmaras Municipais de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, bem como da Rota Histórica das Linhas de Torres e do Instituto Português do Desporto e Juventude.

