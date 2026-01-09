uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Desporto | 09-01-2026 10:29

Campo de basquetebol reabilitado homenageia figuras da modalidade em Samora Correia

O desporto ao ar livre conta com um palco renovado em Samora Correia com a requalificação de um campo de basquetebol pensado para a prática informal e a convivência em comunidade.

O campo de basquetebol de Samora Correia foi reabilitado no âmbito do projecto “3X3 BasketArt”, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol, cruzando a prática desportiva com a arte urbana.
O espaço, situado na Rua António Pina Cabral, entre a zona do Brejinho e a Urbanização do Brejo, junto ao skate park da cidade, presta homenagem a três referências nacionais da modalidade: Ticha Penicheiro, Mary Andrade e Neemias Queta.
Pensado como um local aberto à comunidade, o campo assume-se como um espaço inspirador para a prática do basquetebol 3x3, promovendo estilos de vida activos, o convívio entre gerações e o cuidado do espaço público.

