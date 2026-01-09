Chuva empata construção da Academia do Futebol em Santarém

O arranque das obras da Academia do Futebol em Santarém, em Junho de 2025, foi classificado pelo presidente do município, João Leite (PSD), como “um dia feliz” para a cidade, mas o curso da empreitada tem estado longe de ser um mar de rosas e as obras foram mesmo suspensas devido a problemas com a drenagem dos terrenos, que alagaram devido às chuvas do Outono.

Os problemas foram reconhecidos tanto pelo presidente da câmara como pelo vereador das Obras Municipais, Pedro Gouveia, e parece certo que o prazo de 11 meses dificilmente será cumprido, pois apenas estarão executados à volta de 10% do total da empreitada e já se esgotou mais de metade do prazo de execução previsto inicialmente. João Leite revelou na última assembleia municipal que estão a ser avaliadas também eventuais alterações ao projecto e decorrem conversações para adaptar o cronograma da empreitada a essas realidades

Na assembleia municipal, tanto a bancada do Chega como a do PS questionaram sobre o andamento do projecto, com o socialista Rui Barreiro a considerar insatisfatórias as explicações do presidente e a questionar para quando se prevê a inauguração da Academia de Futebol. João Leite pouco mais acrescentou, referindo que o objectivo quando há suspensão de trabalhos por razões de força maior é recuperar esse atraso. Acrescentou que o novo programa de intervenção deverá ir a reunião do executivo.

Em reunião de câmara anterior, o vereador Pedro Ribeiro (PS) aludiu também à situação, lamentando que em metade do tempo previsto de uma obra de 4,3 milhões estejam apenas executados 350 mil euros. E reforçou as suas preocupações nas redes sociais. “A obra devia durar 330 dias, ou seja, 11 meses. Se começou em Junho, devia acabar em Maio de 2026. Acontece que de acordo com o que nos informaram na última reunião a execução desta obra é inferior a 10% do total. Como é óbvio, há aqui problemas e pelo ritmo que vamos vendo nem na próxima época desportiva teremos este campo em condições de uso”, publicou.

Um projecto com apoio da Federação Portuguesa de Futebol

Recorde-se que a Câmara de Santarém lançou, no dia 16 de Junho de 2025, a primeira pedra da futura Academia de Futebol, um projecto de cerca de 4,3 milhões de euros que integra a primeira fase da Cidade Desportiva do concelho e que deveria estar concluída em Maio de 2026, em terrenos junto ao complexo aquático municipal.

O projecto da cidade desportiva será desenvolvido em três fases, com um horizonte de execução de sete a oito anos. A primeira fase inclui a construção de três campos: um de futebol de sete, outro de nove e um de onze, além de infraestruturas de apoio, como balneários, salas de conferência e bancadas. Os equipamentos estão destinados à formação de atletas e à realização de eventos nacionais e internacionais e resultam de uma parceria com a Associação de Futebol de Santarém e a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol apoia o projecto com 600 mil euros e o restante montante é garantido pelo município através de crédito bancário.