Corrida dos Reis levou 1.500 atletas a Fátima e voltou a juntar desporto e tradição

Fátima recebeu a sétima edição da Corrida dos Reis – Bênção do Atleta, que reuniu um número recorde de cerca de 1.500 participantes numa iniciativa organizada pelo FET – Fátima Escola de Triatlo, com o apoio da Câmara de Ourém e da Junta de Freguesia de Fátima.

Mais de mil atletas alinharam na prova principal de 10 quilómetros, enquanto os restantes participaram na caminhada e nas provas jovens, num dia marcado pela prática desportiva para todas as idades. Um dos momentos mais simbólicos do evento foi a cerimónia de bênção dos atletas, realizada na Capelinha das Aparições, que voltou a merecer forte adesão e agrado por parte dos participantes.

Com partida e chegada junto ao Posto de Turismo de Fátima e ao emblemático Coração, a corrida de 10 quilómetros foi vencida por André Silva, da Juventude Vidigalense. No sector feminino, a vitória pertenceu a Mafalda Nogueira, dos Amigos do Atletismo de Mafra. Em termos colectivos, o Fátima Trail Team foi a equipa mais forte da competição.

A Prova Jovem contou com a participação de crianças e jovens entre os 2 e os 16 anos, distribuídos por vários escalões etários. A vitória colectiva foi conquistada pela Casa do Benfica do Entroncamento, seguindo-se a equipa da casa e o BEST, da Batalha. A iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, que deu as boas-vindas aos atletas e destacou a expressiva moldura humana, bem como do vereador Humberto Antunes e do presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Carlos Neves, que participaram na entrega de prémios.

Após o sucesso da edição deste ano, a organização já começou a preparar a próxima Corrida dos Reis, que deverá realizar-se a 10 de janeiro de 2027, mantendo a aposta na conjugação entre desporto, comunidade e tradição.