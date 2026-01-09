Vila Franca de Xira acolhe prova nacional de salvamento aquático

O Campeonato Nacional de Salvamento Aquático Desportivo de Piscina Longa, época 2025/26, regressa a Vila Franca de Xira.

A prova realiza-se no dia 1 de Fevereiro, pelas 10h00, na Piscina Municipal de Vila Franca de Xira, e afirma-se como um dos momentos mais relevantes do calendário desportivo nacional desta modalidade, que alia competição, formação e prevenção do afogamento.

A iniciativa é promovida pela Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores e conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

São esperados cerca de 50 atletas, distribuídos pelos escalões de promoção, infantil, juvenil, júnior e absoluto, que estarão em competição em várias disciplinas do salvamento aquático desportivo, colocando à prova a técnica, a resistência e a rapidez dos participantes.

Este campeonato assume um papel essencial na promoção da segurança aquática e na prevenção do afogamento, envolvendo jovens atletas num desporto que transmite valores de responsabilidade, solidariedade, espírito de equipa e preparação para salvar vidas.

Os resultados obtidos contribuem para a selecção dos atletas que irão integrar a Selecção Nacional no Campeonato Mundial de Salvamento Aquático Desportivo 2026, a realizar na África do Sul.

O evento é de entrada livre.