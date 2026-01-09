uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 09-01-2026 18:00

Vila Franca de Xira acolhe prova nacional de salvamento aquático

Vila Franca de Xira acolhe prova nacional de salvamento aquático
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira acolhe, no dia 1 de Fevereiro, o Campeonato Nacional de Salvamento Aquático. São esperados cerca meia centena de atletas.

O Campeonato Nacional de Salvamento Aquático Desportivo de Piscina Longa, época 2025/26, regressa a Vila Franca de Xira.
A prova realiza-se no dia 1 de Fevereiro, pelas 10h00, na Piscina Municipal de Vila Franca de Xira, e afirma-se como um dos momentos mais relevantes do calendário desportivo nacional desta modalidade, que alia competição, formação e prevenção do afogamento.
A iniciativa é promovida pela Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores e conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
São esperados cerca de 50 atletas, distribuídos pelos escalões de promoção, infantil, juvenil, júnior e absoluto, que estarão em competição em várias disciplinas do salvamento aquático desportivo, colocando à prova a técnica, a resistência e a rapidez dos participantes.
Este campeonato assume um papel essencial na promoção da segurança aquática e na prevenção do afogamento, envolvendo jovens atletas num desporto que transmite valores de responsabilidade, solidariedade, espírito de equipa e preparação para salvar vidas.
Os resultados obtidos contribuem para a selecção dos atletas que irão integrar a Selecção Nacional no Campeonato Mundial de Salvamento Aquático Desportivo 2026, a realizar na África do Sul.
O evento é de entrada livre.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar