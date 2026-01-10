uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 10-01-2026 10:00

Rio Maior continua a ser palco de estágios de preparação para selecções nacionais

FOTO DR
Complexo de Rio Maior recebeu estágio da selecção de andebol com vista à preparação do Euro de 2026.

O seleccionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, mostrou-se satisfeito com o rendimento da selecção portuguesa durante o estágio de preparação realizado em Rio Maior, com vista ao Campeonato da Europa de 2026, embora reconheça que ainda coisas a melhorar antes do arranque da fase final. No final dos trabalhos realizados na denominada Cidade do Desporto, o técnico destacou a evolução da equipa ao longo dos três treinos efectuados em Rio Maior.
Rio Maior continua a ser um dos principais centros de estágios do país para selecções e clubes de várias modalidades. Segundo o presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, em 2024 a Desmor registou 334 mil utilizações nos seus equipamentos. Os números de 2025 ainda não são conhecidos publicamente. Por ano são mais de 30 eventos apoiados ou co-organizados pela Desmor, destacando-se o Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha. Ainda em 2024, a Desmor acolheu 200 estágios num total de 24 mil dormidas, 40% das quais de estágios de atletas e equipas internacionais. Ao longo de 25 anos do centro de estágios, atletas de 72 países escolheram Rio Maior como local de preparação, destacando-se 13 medalhas nos Jogos Olímpicos e 40 nos Paralímpicos de Paris 2024. A Desmor, empresa municipal, tem cerca de 90 trabalhadores e ultrapassa os dois milhões de euros anuais de orçamento. “Falar do concelho de Rio Maior é sinónimo de falar de desporto, mais do que falar é respirar, sentir, viver o desporto”, disse Filipe Santana Dias, presidente do município, numa iniciativa que comemorou os 25 anos da empresa.

